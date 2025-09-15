Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου

Τεντόγλου και Τζένγκο ευελπιστούν ότι θα μεγαλώσουν τη λίστα των μεταλλίων για την Ελλάδα
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει στο Τόκιο
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει στο Τόκιο

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία με το πρώτο δικό του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ανεβάζοντας παράλληλα τον συνολικό απολογισμό για την Ελλάδα, στα 26 μετάλλια.

Από το πρώτο μετάλλιο της Άννας Βερούλη στον ακοντισμό το 1983, ακολούθησαν μία σειρά από μετάλλια για την Ελλάδα στα παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, με τον Εμμανουήλ Καραλή να κατακτά το 26ο για τη χώρα μας στο Τόκιο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντώ και το ασημένιο μετάλλιο, αυξάνοντας έτσι και το δικό του φοβερό παλμαρέ. Υψηλές προσδοκίες υπάρχουν όμως και από τη συνέχεια των αγώνων στο Τόκιο, με τον Μίλτο Τεντόγλου και την Ελίνα Τζένγκο να είναι επίσης μεταξύ των φαβορί για ένα μετάλλιο.

Τα ελληνικά μετάλλια στο παγκόσμιο

1983

Άννα Βερούλη, Ακοντισμός, Χάλκινο

1997

Νίκη Ξάνθου, Μήκος, Ασημένιο,

Κώστας Γκατσιούδης, Ακοντισμός, Χάλκινο

1999

Βούλα Τσιαμήτα, Τριπλούν, Χρυσό

Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός, Χρυσό

Κώστας Γκατσιούδης, Ακοντισμός, Ασημένιο

Τασούλα Κελεσίδου, Δισκοβολία, Ασημένιο

Κατερίνα Θάνου, 100μ., Χάλκινο

Όλγα Βασδέκη, Τριπλούν, Χάλκινο

2001

Κώστας Κεντέρης, 200μ., Χρυσό

Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός, Ασημένιο

Κώστας Γκατσιούδης, Ακοντισμός, Χάλκινο

Κατερίνα Θάνου, 100μ., Ασημένιο

Τασούλα Κελεσίδου, Δισκοβολία, Χάλκινο

2003

Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός, Χρυσό

Τασούλα Κελεσίδου, Δισκοβολία, Ασημένιο

Κατερίνα Βόγγολη, Δισκοβολία, Χάλκινο

Περικλής Ιακωβάκης, 400μ. εμπόδια, Χάλκινο

Κατερίνα Θάνου, 100μ., Χάλκινο

2015

Νικόλ Κυριακοπούλου, Επί κοντώ, Χάλκινο

2017

Κατερίνα Στεφανίδη, Επί κοντώ, Χρυσό

2019

Κατερίνα Στεφανίδη, Επί κοντώ, Χάλκινο

2022

Μίλτος Τεντόγλου, Μήκος, Ασημένιο

2023

Μίλτος Τεντόγλου, Μήκος, Χρυσό

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, 35χλμ. βάδην, Χάλκινο

2025

Εμμανουήλ Καραλής, Επί κοντώ, Ασημένιο

