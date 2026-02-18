Ο Εμπαπέ μετά την επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους: «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ καταγγέλλει πως δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Μπεκφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League, με τον Κίλιαν Εμπαπέ να στηρίζει τον συμπαίκτη του και να ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του αντιπάλου του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε ένα τρομερό γκολ στο 50′ του αγώνα. Ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο το τέρμα του και αμέσως μετά προκλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο διαιτητής Λετεσιέ έδωσε κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο, με τον ποδοσφαιριστή να έχει έντονη λογομαχία αρχικά με τον Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι.

Ο τελευταίος φέρεται να του έκανε ρατσιστική επίθεση, όπως κατήγγειλε ο Βινίσιους στον διαιτητή. Το τηλεοπτικό πλάνο μάλιστα κατέγραψε τον 25χρονο επιθετικό να αναφέρει πως ο Αργεντινός τον αποκάλεσε “μαϊμού”.

Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Εμπαπέ να βγαίνει μπροστά για τον συμπαίκτη του και να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό άσο των γηπεδούχων. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, μετά τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο του Ντα Λουζ.

Πριν την καταγγελία για την ρατσιστική επίθεση, σημειώθηκαν και άλλα ευτράπελα καθώς μεταξύ άλλων, ο Νικολάς Οταμέντι εθεάθη να δείχνει στον Βραζιλιάνο το τατουάζ του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 με την Αργεντινή, ενώ στο φινάλε, υπήρξαν και ρίψεις αντικειμένων πάνω στον Βινίσιους.

Otamendi lifting his shirt showing off his World Cup trophy to Vinicius fair one pic.twitter.com/r749IIBWRc — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) February 17, 2026

Σε συνέντευξή του μετά τον αγώνα, δήλωσε όντας έξαλλος: «Ο παίκτης της Μπενφίκα με το νούμερο 25, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν το αξίζει… βάζει τη φανέλα του στο στόμα του και λέει πέντε φορές «Ο Βίνι είναι μαϊμού». Το άκουσα… αυτός ο παίκτης δεν αξίζει να παίζει στο Champions League».

Kylian Mbappé: “The number 25 of Benfica, who I don’t want to name, doesn’t deserve it, has said that Vini is a monkey five times and there are players from his team who have also heard it, today all the values of football have been lost.”



pic.twitter.com/fZU2id8yf8 — Miss ADEL (@a_derll) February 17, 2026

Όπως αποκάλυψε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Ορελιέν Τσουαμενί, ο νεαρός εξτρέμ φαίνεται να αποκάλεσε τον Βινίσιους μαϊμού, αν και μετά το αρνήθηκε λέγοντας πως δεν τον είπε μαϊμού η οποιοδήποτε άλλο ρατσιστικό επίθετο αλλά αδερφή, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ρατσιστής, αλλά ομοφοβικός.

Τόσο ο διαιτητής, όσο και το VAR δεν κατάφεραν πάντως να επιβεβαιώσουν τη ρατσιστική επίθεση καθώς ο Πρεστιάνι είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να τιμωρήσουν με κόκκινη κάρτα τον Αεγεντινό εφόσον έκανε αυτή την κίνηση.

Ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι, με την ένταση να είναι τεράστια ανάμεσα σε παίκτες και σταφ των δύο ομάδων. Ο Βινίσιους, από τη μεριά του, κάθισε στον πάγκο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τη διακοπή να διαρκεί περίπου δέκα λεπτά