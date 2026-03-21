Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα αποδυτήρια: «Καλή δουλειά, φίλε»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν παντού στο παρκέ στην τέταρτη περίοδο, υπογράφοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο με φοβερή ανατροπή στην τελευταία περίοδο, έφτασε στη νίκη. Η άμυνα ήταν το κλειδί του αγώνα, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να παραδίδει μαθήματα στα τελευταία λεπτά.
Ο Ισπανός φόργουορντ γνώρισε την αποθέωση από τον Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.
Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great collective effort and highlights the defensive mindset in the final quarter.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 21, 2026
The challenge remains high as every upcoming game becomes even more demanding.
«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή.