Αθλητικά

Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα αποδυτήρια: «Καλή δουλειά, φίλε»

"Έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο", ανέφερε ο Τούρκος προπονητής
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στο Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν παντού στο παρκέ στην τέταρτη περίοδο, υπογράφοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο με φοβερή ανατροπή στην τελευταία περίοδο, έφτασε στη νίκη. Η άμυνα ήταν το κλειδί του αγώνα, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να παραδίδει μαθήματα στα τελευταία λεπτά.

Ο Ισπανός φόργουορντ γνώρισε την αποθέωση από τον Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή.

