Ο Εργκιν Αταμάν αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού και απάντησε με υψωμένες γροθιές

Οι φίλαθλοι των πρασίνων έδειξαν την στήριξή τους, παρά την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας
Ο Εργκίν Αταμάν με υψωμένες γροθιές στο Telekom Center

Ο Εργκίν Αταμάν γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού στην είσοδό του στο glass floor του Telekom Center για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τραγούδησαν το όνομα του Εργκίν Αταμάν όταν έκανε την εμφάνισή του για την αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» για να δείξουν την πίστη στο πρόσωπό του, παρά την κακή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Αταμάν στην είσοδό του στο Telekom Center

Όλα αυτά μετά τα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που έπειτα από την ήττα από τον Άρη Betsson είχε ζητήσει την παραίτηση όλων.

