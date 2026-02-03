Ο Εργκιν Αταμάν αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού και απάντησε με υψωμένες γροθιές

Ο Εργκίν Αταμάν γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού στην είσοδό του στο glass floor του Telekom Center για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τραγούδησαν το όνομα του Εργκίν Αταμάν όταν έκανε την εμφάνισή του για την αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» για να δείξουν την πίστη στο πρόσωπό του, παρά την κακή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια.

Όλα αυτά μετά τα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που έπειτα από την ήττα από τον Άρη Betsson είχε ζητήσει την παραίτηση όλων.