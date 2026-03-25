Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε ευχές στα ελληνικά για την 25η Μαρτίου

Ο Εβάν Φουρνιέ απέδειξε για ακόμα μία φορά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα, γι’ αυτό και ανήμερα της 25ης Μαρτίου έκανε μία ανάρτηση στο X για να ευχηθεί για την εθινκή επέτειο.

«Χρόνια πολλά my friends», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ στην ανάρτηση του στα social media για την 25η Μαρτίου. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού μπορεί να βρίσκεται μόλις 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, όμως είναι απόλυτα ταυτισμένος με τη χώρα και τις παραδόσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρόνια πολλά my friends — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 25, 2026

Ο Ολυμπιακός χθες (24/03/26) ηττήθηκε στην έδρα της Βαλένθια και δεν έχει άλλο παιχνίδι αυτή την εβδομάδα, καθώς είχε δώσει εμβόλιμα το παιχνίδι με την Παρί που ήταν κανονικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί αύριο (26/03/26).