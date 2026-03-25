Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε ευχές στα ελληνικά για την 25η Μαρτίου

«Χρόνια πολλά my friends», έγραψε ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού ανήμερα της εθνικής επετείου
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ απέδειξε για ακόμα μία φορά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα, γι’ αυτό και ανήμερα της 25ης Μαρτίου έκανε μία ανάρτηση στο X για να ευχηθεί για την εθινκή επέτειο.

«Χρόνια πολλά my friends», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ στην ανάρτηση του στα social media για την 25η Μαρτίου. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού μπορεί να βρίσκεται μόλις 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, όμως είναι απόλυτα ταυτισμένος με τη χώρα και τις παραδόσεις της.

Ο Ολυμπιακός χθες (24/03/26) ηττήθηκε στην έδρα της Βαλένθια και δεν έχει άλλο παιχνίδι αυτή την εβδομάδα, καθώς είχε δώσει εμβόλιμα το παιχνίδι με την Παρί που ήταν κανονικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί αύριο (26/03/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo