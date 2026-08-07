Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης προορίζεται για βασικός στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά από επεισόδιο των Μπόρζες – Σουάρες

Ο Έλληνας επιθετικός καλείται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνεται στην αρχή της σεζόν στην Πορτογαλία
Ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης σε ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας/ EPA
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Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ξεκινήσει βασικός στην πρεμιέρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (08/08/26, 22:30) με την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, μετά από επεισόδιο του Λουίς Σουάρες με τον Ρουί Μπόρζες.

Ο Λούις Σουάρες, όπως αναφέρει η Record, αποχώρησε από την προπόνηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έπειτα από έντονες αντιδράσεις και το κλίμα με τον Ρουί Μπόρζες είναι έντονο. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Φώτη Ιωαννίδη να ξεκινήσει ως βασικός τη σεζόν.

Ο Κολομβιανός επιθετικός που συμμετείχε στο Μουντιάλ δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, σε αντίθεση με τον Έλληνα ομόσταβλό του.

Το συμβάν ανάμεσα σε Σουάρες και Μπόρζες έχει λυθεί μετά από τις εξηγήσεις που έδωσε ο Κολομβιανός, όμως αναμένεται να είναι αναπληρωματικός στην αρχή της σεζόν, λόγω και των εργομετρικών του μετρήσεων.

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Αθλητικά
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