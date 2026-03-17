Αθλητικά

Ο Γερμανός elite Τόμπιας Στίλερ διαιτητής στο Μπέτις – Παναθηναϊκός

Φέτος έχει διευθύνει δύο παιχνίδια Champions League
O Τόμπιας Στίλερ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Τόμπιας Στίλερ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στην Ισπανία για τους “16” του Europa League.

Ο Τόμπιας Στίλερ είναι ένας πολύπειρος Γερμανός διαιτητής, κατηγορίας elite, ο οποίος δεν έχει σφυρίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν αγώνα του Παναθηναϊκού, παρότι έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα.

Ο ρέφερι του Μπέτις – Παναθηναϊκός μετράει 9 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, 6 με την ΑΕΚ, 5 με τον ΠΑΟΚ και 3 με την Εθνική ομάδα.

Φέτος έχει διευθύνει δύο παιχνίδια Champions League, Σπόρτινγκ-Μπριζ (3-0) και Πάφος-Σλάβια Πράγας (4-1), αλλά και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (2-0) για το πρωτάθλημα.

Βοηθοί του  θα είναι οι Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κρίστιαν Ντίνγκερτ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (22:00, 19/3/2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo