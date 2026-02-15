Ο Γιάννης Αλαφούζος ενίσχυσε τον Απόλλωνα Βωλάδος στην Κάρπαθο

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά την ομάδα του Απόλλωνα Βωλάδος στην Κάρπαθο, συμβάλλοντας στον πλήρη εξοπλισμό των παικτών της, γεγονός που έφερε την αποθέωσή του μέσα από τα social media.

Ο Απόλλων Βωλάδος ανακοίνωσε την προσφορά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου και τον ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά του στο νησιωτικό σύλλογο, αλλά και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Βωλάδος

“Νέα Εποχή για τον Απόλλωνα Βωλάδος – Η Κάρπαθος ντύνεται στα πράσινα!

Ο Απόλλων Βωλάδος εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή.

Μετά από ουσιαστικές επαφές του Προέδρου του συλλόγου μας με τον Πρόεδρο του Παναθηναϊκού κ. Γιάννη Αλαφούζο, πραγματοποιήθηκε μια σπουδαία κίνηση στήριξης προς την ομάδα της Καρπάθου.

Ο κ. Αλαφούζος προχώρησε στη δωρεά πλήρους αθλητικού ρουχισμού για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του συλλόγου: εμφανίσεις αγώνων, προπονητικά σετ, φούτερ, polo, ρουχισμό αποστολής, καθώς και πλήρη ένδυση για το προπονητικό επιτελείο.

Συνολικά παραδόθηκαν δέκα μεγάλα, γεμάτα χαρτοκιβώτια αθλητικού υλικού, μια ενίσχυση ιδιαίτερης σημασίας για τον Απόλλωνα Βωλάδος. Σε δεύτερο χρόνο αναμένονται τροχήλατοι ταξιδιωτικοί σάκοι, μπάλες και επιπλέον εξοπλισμός.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι, με πρωτοβουλία και μεσολάβηση του Προέδρου του Παναθηναϊκού, τα ρούχα σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την Adidas αποκλειστικά για τον Απόλλωνα Βωλάδος, χωρίς να φέρουν το έμβλημα του τριφυλλιού. Όλα τα είδη θα κοσμούνται από το έμβλημα του συλλόγου μας, ενισχύοντας την ταυτότητα και την αυτονομία της ομάδας.

Ο Απόλλων Βωλάδος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια και θερμά τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για αυτή τη σπουδαία κίνηση.

Όταν ένας τόσο ισχυρός παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου στηρίζει έναν μικρό ερασιτεχνικό σύλλογο στην άκρη της Ελλάδας, στην Κάρπαθο, αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία και το βάρος αυτής της πρωτοβουλίας.

Τέτοιες κινήσεις δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης.

Αποτελούν:

Έμπρακτη στήριξη από έναν μεγάλο σύλλογο

Ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα και το project της διοίκησης

Αναβάθμιση της οργάνωσης και της συνολικής εικόνας του Απόλλωνα

Για μια ομάδα νησιού, μια τέτοια ενίσχυση έχει τεράστια αξία. Δίνει ψυχολογία, κύρος και ώθηση στους ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που βλέπουν ότι κάτι χτίζεται με σοβαρότητα και προοπτική.

Δεν είναι μόνο τα ρούχα.

Είναι το μήνυμα.

Το μήνυμα ότι ο Απόλλων Βωλάδος μπαίνει στον ποδοσφαιρικό χάρτη.

Ότι με σχέδιο, επιμονή και σωστές επαφές μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα.

Ότι η διοίκηση αποδεικνύει έμπρακτα πως εργάζεται για το καλό του συλλόγου.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε δημόσια τον συντοπίτη μας οικονομολόγο κ. Ιωάννη Λυριστάκη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, κάνοντας πράξη την επιθυμία του Προέδρου μας να υπάρξει απευθείας επικοινωνία με την ηγεσία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η συμβολή του υπήρξε ουσιαστική και η στήριξή του συνεχής.

Η επαφή του Απόλλωνα Βωλάδος με τον κ. Αλαφούζο και τον Παναθηναϊκό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι η αρχή μιας ευρύτερης προοπτικής συνεργασίας σε τομείς που αφορούν την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κάρπαθο.

Σήμερα δεν ενισχύεται απλώς μια ομάδα — δυναμώνει ένα ολόκληρο νησί. Στην άκρη της Ελλάδας, στην Κάρπαθο, γεννιέται μια προσπάθεια με ουσία, σχέδιο και προοπτική.

Ο Απόλλων Βωλάδος δεν ακολουθεί τις εξελίξεις· δημιουργεί τις συνθήκες για να πρωταγωνιστήσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α.Σ. Απόλλων Βωλάδος”