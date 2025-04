Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στο NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας για την Ανατολική Περιφέρεια του NBA, μετά από μία σειρά από τρομερές εμφανίσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς από τις 31 Μαρτίου μέχρι τις 6 Απριλίου 2025.

Σε ένα θετικό διάστημα για την ομάδα του, με τους Μιλγουόκι Μπακς να “τρέχουν” ένα σερί τεσσάρων νικών στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσίασε με τη στατιστική του, έχοντας κατά μέσο όρο, 36 πόντους, 12,3 ριμπάουντ και 13,7 ασίστ.

Αναδείχθηκε έτσι παίκτης της εβδομάδας για την Ανατολική Περιφέρεια του NBA, με τον Καγουάι Λέοναρντ να παίρνει την αντίστοιχη διάκριση για τη Δυτική Περιφέρεια.

LA Clippers forward Kawhi Leonard and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 24 of the 2024-25 season (March 31 – April 6). pic.twitter.com/u52aFinbxj