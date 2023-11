Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού αγωνίστηκαν οι Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Οι Μιλγούκι Μπακς κατέβαλαν με δυσκολία τους Πίστονς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποβάλλεται στις αρχές τους β’ ημιχρόνου, μετά από μια αυστηρή τεχνική ποινή.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας σουπερστάρ του NBA έκανε ένα κάρφωμα μπροστά στον Αϊζέια Στούαρτ, και τον κοίταξε στα μάτια πρόσωπο με πρόσωπο για λίγα δευτερόλεπτα. Σε εκείνο το σημείο πήρε δεύτερη τεχνική και αποβλήθηκε από τον αγώνα, με τον «Greek Freak» να είναι εμφανώς εκνευρισμένος. Μέχρι να αποβληθεί είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η αποβολή όπως φάνηκε πείσμωσε τους Μπακς, με τους Ντάμιεν Λίλαρντ και Μπρουκ Λόπεζ να παίρνουν πάνω τους την ομάδα και να την οδηγούν στη δύσκολη νίκη με ένα καλάθι διαφορά.

Δείτε τη στιγμή της αποβολής του Αντετοκούνμπο

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7