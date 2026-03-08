Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα απουσιάσει από το παιχνίδι των Μπακς με τους Μάτζικ για να προφυλαχθεί

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονται τους Ορλάντο Μάτζικ (09/03/26, 02:00) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός δράσης για να διαχειριστεί τη θλάση που τον είχε κρατήσει εκτός για 40 μέρες.

Ο Γιάννης Αντετοκούννμπο ήταν εξαιρετικός και έδωσε τη νίκη στους Μπάκς στο παιχνίδι με τους Τζαζ, όμως άνθρωποι του επιτελείου των «ελαφιών» αποφάσισαν να μην αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική μέρα, για να μη ρισκάρει κάποια υποτροπή στο δεξί του γαστροκνήμιο.

Αυτό θα είναι το 30ό παιχνίδι που θα χάσει ο Γιάννης τη φετινή σεζόν και είναι δεδομένο ότι η φετινή χρονιά θα είναι αυτή με τα λιγότερα παιχνίδια στην καριέρα του, μετά τους δύο τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν.

Ο δύο φορές MVP του NBA έχει φέτος κατά μέσο όρο 27,5 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ σε 33 παιχνίδια.