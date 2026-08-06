Ο Γκάβι κράτησε την υπόσχεσή του και έβαψε ροζ τα μαλλιά του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ και ο Γκάβι τήρησε την υπόσχεσή του και έβαψε τα μαλλιά του ροζ για να προκαλέσει πανικό στα social media.

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα πριν την έναρξη του Μουντιάλ είχε αναφέρει ότι αν η Ισπανία στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου θα άλλαζε εντελώς το χρώμα των μαλλιών του. Και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

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Η «Ρόχα» κέρδισε 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή χάρη στο γκολ του συμπαίκτη του Γκάβι στην Μπαρτσελόνα, Φεράν Τόρες, και ανάγκασε τον 22χρονο μέσο να γίνει άλλος ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινά στο τέλος του Αυγούστου για τους Καταλανούς.

Η ανάρτησή του στο instagram με την εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών συνοδευόταν από τη λεζάντα «ένας άντρας που κρατά το λόγο του».

Βίντεο ανέβασε και ο κομμωτής που ανέλαβε τη μεταμόρφωση του Γκάβι, με τον νεαρό μέσο να απολαμβάνει τη διαδικασία, αλλά και το αποτέλεσμα.