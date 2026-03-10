Ο Ιφί κουρεύτηκε και θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Παρίσι χωρίς την χαρακτηριστική του αφάνα

Ο Ναντίρ Ιφί της Παρί από την περσινή σεζόν που συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό είχε ως κούρεμα μία χαρακτηριστική αφάνα, την οποία όμως λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κούρεψε και έγινε αγνώριστος, προκαλώντας την αντίδραση της Euroleague.

«Κάποιος χάκαρε τον λογαριασμό παιδιά», έγραψε η Euroleague κάτω από το ποστ του Ιφί που τον δείχνει να ποζάρει κουρεμένος πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 34η αγωνιστική.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν στο παρκέ στις 21:45 (10/03/26, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα αποδειχθεί αν ο Γάλλος σταρ της Παρί έχει όντως αλλάξει για τα καλά το look του.

Οι ερυθρόλευκοι θα παίξουν χωρίς τον Βεζένκοφ στην έδρα της Παρί, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ η παρουσία του Μόρις θα κριθεί την τελευταία στιγμή.