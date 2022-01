Ο Κέβιν Ντουράντ προελαύνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ψηφοφορία για το All Star Game του NBA, αλλά αναμένεται να η δώσει και πάλι το “παρών” στη γιορτή του μπάσκετ.

Ο ηγέτης των Μπρούκλιν Νετς είχε αναδειχθεί και πέρυσι ένας εκ των αρχηγών, όντας πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή, όπως και φέτος, αλλά δεν είχε καταφέρει να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Το ίδιο φαίνεται ότι θα συμβεί όμως και το 2022, αφού εδώ και λίγες ημέρες είναι εκτός με ενοχλήσεις για την ομάδα του και στις ΗΠΑ τονίζουν ότι θέλει να μη βιαστεί να επιστρέψει, αφού ο μόνος στόχος του είναι τα play off και η κατάκτηση του τίτλου, μετά τον περσινό αποκλεισμό από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Kevin Durant is expected to sit out his second straight NBA All-Star Game to focus on a playoff run with the Nets, @ChrisBHaynes reports pic.twitter.com/6yAs1kth7N