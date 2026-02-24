Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποθέωσε τη Λίντσεϊ Βον: «Οι θρύλοι πάντα αναγεννιούνται»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
REUTERS/Stringer

Στο πλευρό της Λίντσεϊ Βον βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η θρυλική Αμερικανίδα σκιερ είχε ένα σοκαριστικό τραυματισμό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία.

Ανέβασε, μάλιστα, την ακτινογραφία από το χειρουργημένο της πόδι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σχολιάσει την ανάρτηση και να στέλνει ένα συγκλονιστικό μήνυμα συμπαράστασης.

ronaldo vonn

«Οι πρωταθλητές ορίζονται από τις στιγμές που νικούν, αλλά και από τις στιγμές που αρνούνται να εγκαταλείψουν. Λίντσεϊ Βον, τα βουνά που κατέκτησες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερα από τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Συνέχισε να μάχεσαι. Οι θρύλοι πάντα αναγεννιούνται», έγραψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Υπενθυμίζεται ότι η Λίντσεί Βον είχε μια τρομακτική πτώση στη διαδρομή κατάβασης στην Κορτίνα, η οποία την οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κίνδυνο ακόμα και να χάσει το πόδι της. 

