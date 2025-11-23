Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διέλυσε Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη με ένα ασύλληπτο γκολ με ανάποδο ψαλίδι

Ο βιονικός Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε γκολ-ποίημα στη Σαουδική Αραβία, υπογράφοντας τον θρίαμβο της Αλ Νασρ κόντρα στην ελληνική Αλ Καλίτζ.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φροντίζει να αποδεικνύει με κάθε πιθανό τρόπο πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.
Τι κι αν έχει πατήσει τα 40, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει να σκοράρει και να πετυχαίνει, μάλιστα, γκολάρες!
Στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Καλίτζ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε το 4-1 με ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, το οποίο θα ενθουσίασε ακόμα και τους Φορτούνη, Μαρούρα και Κουρμπέλη που βρέθηκαν αντιμέτωποί του.
RONALDO DE BICICLETA! pic.twitter.com/yRZ4TJahpK— B24 (@B24PT) November 23, 2025
Το γκολ του Πορτογάλου ήταν ακόμα καλύτερο και από το παρόμοιο γκολ του Γεντβάι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.