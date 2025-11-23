Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διέλυσε Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη με ένα ασύλληπτο γκολ με ανάποδο ψαλίδι

Ο βιονικός Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε γκολ-ποίημα στη Σαουδική Αραβία, υπογράφοντας τον θρίαμβο της Αλ Νασρ κόντρα στην ελληνική Αλ Καλίτζ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φροντίζει να αποδεικνύει με κάθε πιθανό τρόπο πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Τι κι αν έχει πατήσει τα 40, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει να σκοράρει και να πετυχαίνει, μάλιστα, γκολάρες!

Στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Καλίτζ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε το 4-1 με ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, το οποίο θα ενθουσίασε ακόμα και τους Φορτούνη, Μαρούρα και Κουρμπέλη που βρέθηκαν αντιμέτωποί του.

Το γκολ του Πορτογάλου ήταν ακόμα καλύτερο και από το παρόμοιο γκολ του Γεντβάι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.