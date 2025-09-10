Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μπάλα μπάσκετ και «Final Countdown» στο Μαξίμου – Το βίντεο στο TikTok για το Final Four της Euroleague

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την είδηση της επιστροφής του Final Four της Euroleague στην Αθήνα με μία μπάλα μπάσκετ στο χέρι και υπό τους ήχους του «Final Countdown».

Η Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ ανέλαβε και επίσημα τη διοργάνωση του Final Four 2026 της Euroleague, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβάζει βίντεο στο Tik Tok για το κορυφαίο ευρωπαϊκό ραντεβού μπάσκετ που θα γίνει και πάλι στην Ελλάδα μετά το 2007.

Ο Κυριάκος Μητοστάκης εμφανίζεται στο βίντεο με μια μπάλα μπάσκετ στο χέρι στο Μαξίμου και υπό τους ήχους του «Final Countdown» .

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια, το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ», αναφέρει στο βίντεο ο πρωθυπουργός.

«Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.