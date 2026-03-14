Ο Λαμέκ Μπαντά έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο Νάπολι – Λέτσε

Τρόμαξε τους πάντες, αλλά συνήλθε λίγο αργότερα ο εξτρέμ της Λέτσε
Ο Λαμέκ Μπαντά στο χορτάρι χωρίς τις αισθήσεις του / REUTERS/Ciro De Luca

Η Λέτσε γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Νάπολι στη Serie A, σε ένα παιχνίδι που “στιγματίστηκε” και από την κατάρρευση του Λαμέκ Μπαντά λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Λαμέκ Μπαντά της Λέτσε, έπεσε στο χορτάρι στο 87ο λεπτό του αγώνα με τη Νάπολι και “πάγωσε” τον κόσμο στο γήπεδο, συμπαίκτες και αντιπάλους, αφού έχασε για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του.

Αμέσως έτρεξαν πάνω του τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, αλλά ευτυχώς ο εξτρέμ από τη Ζάμπια ανέκτησε τις αισθήσεις του. Χρειάστηκε πάντως ένα φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Soccer Football - Serie A - Napoli v Lecce - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - March 14, 2026 Lecce's Lameck Banda is taken off on a stretcher after sustaining an injury REUTERS

Στη Λέτσε αγωνιούν πάντως για την κατάσταση της υγείας του.

