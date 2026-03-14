Ο Λαμέκ Μπαντά έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο Νάπολι – Λέτσε

Η Λέτσε γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Νάπολι στη Serie A, σε ένα παιχνίδι που “στιγματίστηκε” και από την κατάρρευση του Λαμέκ Μπαντά λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Λαμέκ Μπαντά της Λέτσε, έπεσε στο χορτάρι στο 87ο λεπτό του αγώνα με τη Νάπολι και “πάγωσε” τον κόσμο στο γήπεδο, συμπαίκτες και αντιπάλους, αφού έχασε για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως έτρεξαν πάνω του τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, αλλά ευτυχώς ο εξτρέμ από τη Ζάμπια ανέκτησε τις αισθήσεις του. Χρειάστηκε πάντως ένα φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στη Λέτσε αγωνιούν πάντως για την κατάσταση της υγείας του.