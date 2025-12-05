Ο Λαπόρτα αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα: «Δε θελω να γίνω σαν τον Πούτιν»

Ο Ζοάν Λαπόρτα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου της Μπαρτσελόνα, καθώς όπως δήλωσε δε θα θέσει υποψηφιότητα για τις επόμενες εκλογές του συλλόγου.

«Θα μπορούσα να θέσω ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να γίνω σαν τον Πούτιν ή τον Μαδούρο. Θα ήταν ακατάλληλο. Εκτιμώ τη δημοκρατία και οι νόμοι είναι ο υπέρτατος κανόνας που διέπει τον θεσμό μας. Άλλωστε, είμαι ήδη σε μια προχωρημένη ηλικία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που σχεδιάζουμε είναι να αποφασίσουμε την ημερομηνία των εκλογών στα τέλη Ιανουαρίου. Είμαστε επικεντρωμένοι στην καθημερινή δουλειά του συλλόγου. Έχουμε το Κύπελλο Ισπανίας, τη La Liga. Και θέλουμε η εκλογική διαδικασία να μην επηρεάσει την ομάδα».

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Λαπόρτα στην προεδρία της Μπαρτσελόνα. Ανέλαβε το 2021, ενώ η πρώτη του θητεία κράτησε από το 2003 έως το 2010. Η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει συνολικά 6 φορές τη La Liga, 3 φορές το Κύπελλο Ισπανίας, τέσσερα Super Cup Ισπανίας, δύο Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων με τον Λαπόρτα ως πρόεδρο.