Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και έκανε δικό του ένα ακόμα ρεκόρ στο NBA

Έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ της λίγκας
ΦΩΤΟ Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images

Μπορεί οι Λος Άντζελες Λέικερς να ηττήθηκαν με 120-113 στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, αλλά η αναμέτρηση ήταν ιστορική για τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο 40χρονος σταρ των Λέικερς πέτυχε 16 πόντους με 7/11 σουτ και έφτασε τις 15.842 εύστοχες προσπάθειες εντός πεδιάς, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA. Το ιστορικό καλάθι του Λεμπρόν Τζέιμς ήρθε με σουτ μέσης απόστασης στο πρώτο δωδεκάλεπτο.

“Το να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με την αναφορά μου ανάμεσα σε μερικούς από τους σπουδαιότερους που έχουν παίξει ποτέ αυτό το άθλημα είναι κάτι πολύ όμορφο”, είπε ο Τζέιμς μετά τον αγώνα. “Μεγάλωσα παρακολουθώντας, διαβάζοντας, ειδωλοποιώντας πολλούς από τους σπουδαίους παίκτες, και αν ποτέ κατάφερνα να γίνω μέλος του NBA, ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε θέση να καταταγώ ανάμεσα σε μερικούς από τους σπουδαιότερους κάνοντας κάτι σωστό. Οπότε, είναι πολύ ωραία”.

Άλλο ένα ρεκόρ από τον “Βασιλιά”, που δείχνει για μια ακόμα φορά τη διάθεσή του να αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στο NBA.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγινε στις 7 Φεβρουαρίου του 2023 πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ ξεπερνώντας τον Τζαμπάρ με 38.388 πόντους, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τους 43.000.

Το επόμενο μεγάλο ρεκόρ που κυνηγά ο Λεμπρόν είναι αυτό των περισσότερων συμμετοχών στο ΝΒΑ. Ο Ρόμπερτ Πάρις είναι πρώτος με 1.611 και ο “βασιλιάς” που έχει 1.606 μπορεί να τον ξεπεράσει στις 16 Μαρτίου και το παιχνίδι με τους Ρόκετς, εφόσον δεν απουσιάσει από κανένα ματς των Λέικερς μέχρι τότε.

