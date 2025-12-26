Συμβαίνει τώρα:
Ο Λιβάι Γκαρσία μοίρασε τρόφιμα σε οικογένειες στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ
Μια σπουδαία κίνηση από τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος δεν ξεχνάει τις ρίζες του. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ -και νυν της Σπαρτακ Μόσχας- επέστρεψε στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο για τις γιορτές και πήρε την πρωτοβουλία να μοιράσει τρόφιμα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Ο Λιβάι Γκαρσιά οργάνωσε τη διανομή τροφίμων στην πατρίδα του, σκορπίζοντας χαρά και ανακούφιση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Με χαμόγελο και διάθεση, ο 28χρονος επιθετικός πήγε ο ίδιος σε σπίτια, μοιράζοντας σακούλες γεμάτες τρόφιμα. Οι ντόπιοι ενθουσιάστηκαν τόσο από την κίνηση του Λιβάι Γκαρσία, όσο και από την παρουσία του.

 
 
 
 
 
Ο ίδιος ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ Γκαρσία μοιράστηκε τη δράση του μέσα από ένα βίντεο που πόσταρε στα social media.

