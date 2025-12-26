Ο Λιβάι Γκαρσία μοίρασε τρόφιμα σε οικογένειες στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Μια σπουδαία κίνηση από τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος δεν ξεχνάει τις ρίζες του. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ -και νυν της Σπαρτακ Μόσχας- επέστρεψε στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο για τις γιορτές και πήρε την πρωτοβουλία να μοιράσει τρόφιμα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Ο Λιβάι Γκαρσιά οργάνωσε τη διανομή τροφίμων στην πατρίδα του, σκορπίζοντας χαρά και ανακούφιση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με χαμόγελο και διάθεση, ο 28χρονος επιθετικός πήγε ο ίδιος σε σπίτια, μοιράζοντας σακούλες γεμάτες τρόφιμα. Οι ντόπιοι ενθουσιάστηκαν τόσο από την κίνηση του Λιβάι Γκαρσία, όσο και από την παρουσία του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Levi Garcia (@lsg_11)

Ο ίδιος ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ Γκαρσία μοιράστηκε τη δράση του μέσα από ένα βίντεο που πόσταρε στα social media.