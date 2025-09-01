Συμβαίνει τώρα:
Ο Λουίς Σουάρες έφτυσε αντίπαλο προπονητή σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι

Τραγική αντίδραση του Σουάρες στο περιθώριο του χαμένου τελικού στο Leagues Cup
Ο Λουίς Σουάρες με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι
Ο Λουίς Σουάρες με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι / Sam Navarro-Imagn Images

Μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια πρόσθεσε στο… παλμαρέ του, ο Λουίς Σουάρες, καθώς κατάφερε να γίνει viral για αρνητικό λόγο και στις ΗΠΑ, με ένα επεισόδιο με αντίπαλο προπονητή στον τελικό της Ίντερ Μαϊάμι στο Leagues Cup.

Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε “βαριά” ήττα με 3-0 από τους Σιάτλ Σάουντερς και έχασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο του Leagues Cup, γεγονός που προκάλεσε τη νέα έκρηξη του Λουίς Σουάρες.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός, που στο παρελθόν είχε βρεθεί στο προσκήνιο και για δάγκωμα αντιπάλου, αυτή τη φορά έφτυσε τον αντίπαλο προπονητή μετά από αντιδικία τους μπροστά από τους πάγκους, με τη σκηνή να καταγράφεται και στην κάμερα.

Ο Σουάρες κινδυνεύει πλέον με τιμωρία στις ΗΠΑ.

