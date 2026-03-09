Αθλητικά

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χειρονομία προς τους διαιτητές ότι χρηματίζονται στο Λέικερς – Νικς

Νέα viral διαμαρτυρία από τον σούπερ σταρ των Λέικερς
Ο Λούκα Ντόντσιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτύρεται κόντρα στους Νικς / Kirby Lee-Imagn Images

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία άνετη νίκη με 110-97 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο NBA, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι πρωταγωνιστής τόσο με την απόδοσή του, όσο και με μία… χειρονομία του.

Για μία ακόμη φορά, ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές του αγώνα των Λος Άντελες Λέικερς με τους Νιου Γιορκ Νικς και μάλιστα τους έκανε μία χειρονομία με τα δάχτυλα, δείχνοντας στον κόσμο ότι χρηματίζονται.

Το γεγονός αναμένεται να φέρει νέα τιμωρία του Σλοβένου σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια στις ΗΠΑ, για τις συνεχείς διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές.

