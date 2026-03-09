Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χειρονομία προς τους διαιτητές ότι χρηματίζονται στο Λέικερς – Νικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία άνετη νίκη με 110-97 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο NBA, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι πρωταγωνιστής τόσο με την απόδοσή του, όσο και με μία… χειρονομία του.

Για μία ακόμη φορά, ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές του αγώνα των Λος Άντελες Λέικερς με τους Νιου Γιορκ Νικς και μάλιστα τους έκανε μία χειρονομία με τα δάχτυλα, δείχνοντας στον κόσμο ότι χρηματίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός αναμένεται να φέρει νέα τιμωρία του Σλοβένου σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια στις ΗΠΑ, για τις συνεχείς διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές.