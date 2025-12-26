Αθλητικά

Ο Ματίας Αλμέιδα διέψευσε τα σενάρια παραίτησής του από τον πάγκο της Σεβίλλης

Σκοπεύει να εξαντλήσει το τριετές του συμβόλαιο ο Αργεντινός
Ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης
Ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης/ REUTERS

Ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται από το καλοκαίρι στη Σεβίλλη και μετά το δύσκολο ξεκίνημα έχει ανεβάσει την ομάδα στην 10η θέση της La Liga, όμως πρόσφατα υπήρξαν φήμες για σκέψεις παραίτησης από τον ίδιο.

Νεότερο δημοσίευμα όμως, του «COPE Sevilla» που επικαλείται επικοινωνία με τον Ματίας Αλμέιδα, τονίζει ότι δεν ισχύουν τα σενάρια παραίτησης.

Μάλιστα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ σκοπεύει να τηρήσει το συμβόλαιό του μέχρι την ολοκλήρωσή του και να επαναφέρει τη Σεβίλλη στις πιο ψηλές θέσης του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Αργεντινός είχε υπογράψει το καλοκαίρι συμβόλαιο με τριετή διάρκεια.

Αθλητικά
