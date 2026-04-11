Ο Μαυροπάνος με τα δύο γκολ που πέτυχε μπήκε σε ένα «κλειστό» κλαμπ Ελλήνων παικτών στην Premier League

Ο Ντίνος Μαυροπάνος έβαλε δύο γκολ στη μεγάλη νίκη της Γουέστ Χαμ επί της Γουλβς με 4-0 και μπήκε σε ένα ιδιαίτερο και «κλειστό» κλαμπ Ελλήνων παικτών στην Premier League.

Στη νίκη ανάσα της Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος έβαλε το πρώτο και το τέταρτο γκολ των Λονδρέζων στο Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου και έγινε ο τρίτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει δύο γκολ σε παιχνίδι της Premier League.

Οι άλλοι δύο Έλληνες παίκτες είναι ο Γιώργος Σαμαράς και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος που έκαναν κάτι αντίστοιχο με τις φανέλες των Μάντσεστερ Σίτι και Μπόλτον αντίστοιχα.

Ο Γιαννακόπουλος το έκανε πρώτος το 2005 στη νίκη με 4-0 της Μπόλτον επί της Έβερτον αλλά και το 2006 στην επικράτηση της ομάδας του με 4-1 επί της Γουέστ Χαμ.

Ο Γιώργος Σαμαράς ακολούθησε το παράδειγμα του πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική ποδοσφαίρου του 2006 στη νίκη της Σίτι με 2-1 επί της Σάντερλαντ. Ο Σαμαράς τα κατάφερε άλλες δύο φορές κόντρα στην Γουέστ Χαμ και πάλι το 2006 και ενάντια στην Έβερτον ένα χρόνο αργότερα.