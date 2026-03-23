Αθλητικά

Ο Μέμφις Ντεπάι χρησιμοποίησε κινητό στον πάγκο της Κορίνθιανς και μέλος του προπονητικού τιμ του την είπε

Ο Ολλανδός επιθετικός δέχθηκε παρατήρηση για τη συμπεριφορά του
Κορίνθιανς και Φλαμένγκο έφεραν 1-1 για το πρωτάθλημα στη Βραζιλία, σε μια αναμέτρηση που ο Μέμφις Ντεπάι αγωνίστηκε λίγο, αλλά κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, με την συμπεριφορά του στον πάγκο των γηπεδούχων.

Ο Μέμφις Ντεπάι ξεκίνησε βασικός με την Κορίνθιανς, ωστόσο έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 22′ λόγω μικροτραυματισμού και στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45λέπτου, η κάμερα “συνέλαβε” τον Ολλανδό να ασχολείται με το κινητό του, με άνθρωπο του τεχνικού επιτελείου να του ζητά άμεσα να το αφήσει.

Το περιστατικό έγινε viral, με τον ίδιο να δίνει τη δική του εξήγηση μετά το τέλος του αγώνα μέσω ανάρτησης, τονίζοντας πως επικοινώνησε με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας.

Όπως ανέφερε, ήθελε να ενημερώσει για την κατάσταση του τραυματισμού του -ενόψει τον αγώνων που έρχονται για τους “οράνιε”- επισημαίνοντας παράλληλα πως παρέμεινε στον πάγκο για να στηρίξει την ομάδα του, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει επιστρέψει στα αποδυτήρια.

