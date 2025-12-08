Συμβαίνει τώρα:
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς υπέστη βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ – Ατρόμητος

Θα αποφύγει το χειρουργείο ο Σέρβος μέσος της ΑΕΚ
Ο Γκατσίνοβιτς μετά τον τραυματισμό του (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, αφού αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα χρειάστηκε φορείο για να πάει στα αποδυτήρια και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Ο τραυματισμός ήταν σκληρός για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τον ίδιο να σφαδάζει στο χορτάρι της OPAP Arena, αλλά οι εξετάσεις του μετά το ματς έδειξαν ότι μπορεί να αποφύγει το χειρουργείο, περιορίζοντας το χρόνο επιστροφής του.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής υπέστη βαρύ διάστρεμμα και μερική ρήξη συνδέσμων, γεγονός που του επιτρέπει όμως να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία για να επανέλθει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση. Το πότε υπολογίζεται ότι θα γίνει αυτό πάντως, δεν είναι ακόμη γνωστό.

