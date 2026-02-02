Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εσπευσμένα στο νοσοκομείο μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) εισήχθη εσπευσμένα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, μετά από επιδείνωση της υγείας του, η οποία σχετίζεται με ένα σοβαρό κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί από την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τις τελευταίες μέρες η εικόνα του Μιρτσέα Λουτσέσκου φαινόταν να είναι βελτιωμένη και γι’ αυτό είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως μετά από έναν καρδιολογικό έλεγχο που έκανε οι γιατροί διαπίστωσαν, ότι η αγωγή που έπαιρνε δεν έφερε να αποτελέσματα που περίμεναν.

Γι’ αυτό αποφασίστηκε η άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο και θα παραμείνει εκεί για τουλάχιστον τρεις μέρες, προκειμένου να υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για προληπτική νοσηλεία, τονίζοντας πως η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας, η οποία θα δώσει αγώνα μπαράζ για πρόκριση στο Μουντιάλ με την Τουρκία στις 26 Μαρτίου. Σε περίπτωση νίκης η Ρουμανία θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Σλοβακία – Κόσοβο (31/03/26) με τη νικήτρια ομάδα να παίρνει ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.