Η… αυθόρμητη αντίδραση του Ζοσέ Μουρίνιο στην κριτική που του άσκησε ένας δημοσιογράφος, τον καιρό που ανέλαβε τα ηνία της Τότεναμ.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ «All or Nothing: Tottenham Hotspur» -στις πρώτες του ημέρες στην Τότεναμ– να καταστρώνει αγωνιστικά πλάνα, την ώρα που στο Sky Sports σχολίαζαν την πρόσληψή του στους “σπερς”.

“Με εξέπληξε η επιλογή του Ζοσέ. Θέλει η Τότεναμ να παίξει το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο; Δεν συμφωνώ! Ο άνθρωπος κατέκτησε τα πάντα σε Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία, αλλά οι καλές εποχές του έχουν παρέλθει. Δείτε τι συνέβη στη θητεία του στη Μαν. Γιουνάιτεντ», ήταν το σχόλιό του Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εκνευρίστηκε με τα λόγια του δημοσιογράφου και κλείνοντας την τηλεόραση αναφώνησε “Άντε γαμ@@ου”!

