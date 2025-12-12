Συμβαίνει τώρα:
Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει «κερδίσει» τον προπονητή της Μπράιτον: «Κάθε φορά που παίζει κάνει αισθητή την παρουσία του»

Ο τραυματισμός του Τζίμα αναμένεται να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Κωστούλα
Ο Κωστούλας σε προπόνηση της Μπράιτον
Ο Κωστούλας σε προπόνηση της Μπράιτον / REUTERS/Tony O Brien

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής και στην Premier League, με τον προπονητή της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, να μην κρύβει την ικανοποίησή του για την πρόοδο του 18χρονου επιθετικού.

Με τον Στέφανο Τζίμα να στέκεται άτυχος και να τραυματίζεται σοβαρά, οι επιλογές για την επίθεση της Μπράιτον έχουν λιγοστέψει και ο Μπάμπης Κωστούλας αναμένεται να κερδίσει έξτρα χρόνο συμμετοχής.

Αυτό άφησε να εννοηθεί ουσιαστικά και ο προπονητής του, ο οποίος ρωτήθηκε για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό και ανέφερε τα εξής: «Νομίζω ότι ο ίδιος το επιτάχυνε (σ.σ. το χρονοδιάγραμμα της ομάδας για την ανάπτυξή του).

Κάθε φορά που έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του. Όταν κρίνουμε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει, θα πάρει την ευκαιρία του. Συνολικά, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδό του» .

Αθλητικά
