Ο Μπρούνο Φερνάντες «έπιασε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League

Ο Μπρούνο Φερνάντες πραγματοποιεί μία ακόμη εξαιρετική σεζόν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη νίκη της με 2-1 επί της Μπρέντφορντ “έπιασε” τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον… απολογισμό του με την ομάδα στην Premier League.

Η ασίστ που έβγαλε στο δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν η Νο70 για τον Μπρούνο Φερνάντες, που έχει πλέον 140 γκολ και ασίστ με τη φανέλα των “κόκκινων” διαβόλων, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης για μία σεζόν στην Premier League, πέραν της κοινής παρουσίας τους στην εθνική Πορτογαλίας.

Ο “CR7” έχει από την πλευρά του 103 γκολ και 37 ασίστ ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, με τους δύο ποδοσφαιριστές μάλιστα να έχουν πλέον τον ίδιο απολογισμό στις ίδιες σχεδόν συμμετοχές. 227 o Φερνάντες, 247 ο Ρονάλντο.