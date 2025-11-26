Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε ξανά και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς

Ο Νεϊμάρ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και αυτή τη φορά μετά από ενοχλήσεις που ένιωσε στο γόνατο, διαπιστώθηκε ότι έχει πρόβλημα στο μηνίσκο και θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια της Σάντος.

Θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης σίγουρα για το υπόλοιπο του 2025 και δύσκολα θα καταφέρει να βοηθήσει τη Σάντος στη μάχη που δίνει για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας. Ο Νεϊμάρ στο τελευταία παιχνίδι αγωνίστηκε με ενοχλήσεις, όμως σκόραρε στην ισοπαλία με την Μιρασόλ με 1-1.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε να σκοράρει περισσότερο από 3 μήνες και πάνω που κατάφερε να επιστρέψει στα γκολ, επέστρεψε και η ατυχία, καθώς θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η Σάντος βρίσκεται στη 17η θέση με 38 βαθμούς και έχει έναν βαθμό απόσταση από τη 16η Βιτόρια, που είναι η τελευταία ομάδα που παραμένει στην κατηγορία με την τωρινή κατάσταση με 3 αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε.