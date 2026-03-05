Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε από το μονόπετρο της Αρίνα Σαμπαλένκα

Αγκάλιασε την Σαμπαλένκα για τον αρραβώνα της ο Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Indian Wells / Reuters / Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Έλληνα επιχειρηματία, Γιώργο Φραγκούλη και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπευσε να ευχηθεί από κοντά στην κορυφαία Λευκορωσίδα τενίστρια.

Η φιλική σχέση του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Αρίνα Σαμπαλένκα είναι ιδιαίτερα γνωστή και οι δυο τους έχουν γίνει αρκετές φορές viral στο παρελθόν, κάτι που κατάφεραν και λόγω του αρραβώνα του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών.

Ο Σέρβος τενίστας πήγε στην προπόνηση της Λεκορωσίδας και είδε από κοντά το μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Γιώργος Φραγκούλης, ενώ στη συνέχεια την αγκάλιασε, με την ιδιαίτερη στιγμή τους να “κερδίζει” τα social media.

Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Indian Wells.

