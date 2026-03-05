Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε από το μονόπετρο της Αρίνα Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Έλληνα επιχειρηματία, Γιώργο Φραγκούλη και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπευσε να ευχηθεί από κοντά στην κορυφαία Λευκορωσίδα τενίστρια.

Η φιλική σχέση του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Αρίνα Σαμπαλένκα είναι ιδιαίτερα γνωστή και οι δυο τους έχουν γίνει αρκετές φορές viral στο παρελθόν, κάτι που κατάφεραν και λόγω του αρραβώνα του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών.

Ο Σέρβος τενίστας πήγε στην προπόνηση της Λεκορωσίδας και είδε από κοντά το μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Γιώργος Φραγκούλης, ενώ στη συνέχεια την αγκάλιασε, με την ιδιαίτερη στιγμή τους να “κερδίζει” τα social media.

Djokovic fue a saludar a Sabalenka y le pidió ver su anillo.



Los amamos. pic.twitter.com/b9176YKeUt — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 5, 2026

Djokovic and Sabalenka share a hug after her engagement.



The moment he sees her ring. pic.twitter.com/ZnoQu3A1P0 — Danny (@DjokovicFan_) March 5, 2026

Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Indian Wells.