Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε από το μονόπετρο της Αρίνα Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Έλληνα επιχειρηματία, Γιώργο Φραγκούλη και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπευσε να ευχηθεί από κοντά στην κορυφαία Λευκορωσίδα τενίστρια.
Η φιλική σχέση του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Αρίνα Σαμπαλένκα είναι ιδιαίτερα γνωστή και οι δυο τους έχουν γίνει αρκετές φορές viral στο παρελθόν, κάτι που κατάφεραν και λόγω του αρραβώνα του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών.
Ο Σέρβος τενίστας πήγε στην προπόνηση της Λεκορωσίδας και είδε από κοντά το μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Γιώργος Φραγκούλης, ενώ στη συνέχεια την αγκάλιασε, με την ιδιαίτερη στιγμή τους να “κερδίζει” τα social media.
Djokovic fue a saludar a Sabalenka y le pidió ver su anillo.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 5, 2026
Los amamos. pic.twitter.com/b9176YKeUt
Djokovic and Sabalenka share a hug after her engagement.— Danny (@DjokovicFan_) March 5, 2026
The moment he sees her ring. pic.twitter.com/ZnoQu3A1P0
Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Indian Wells.