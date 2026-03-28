Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τραγούδησε με πλανόδιους μουσικούς στο Βελιγράδι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτή την περίοδο, έχοντας αποσυρθεί από το τουρνουά του Μόντε Κάρλο και φαίνεται ότι το… διασκεδάζει στην πατρίδα του.

Μετά την πρόσφατη παρουσία του σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου αποθεώθηκε από τον κόσμο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να γίνει viral και σε μία βόλτα του στους δρόμους του Βελιγραδίου.

Κι αυτό γιατί δεν δίστασε να περπατήσει μόνος του, δίπλα σε πλανόδιους μουσικούς και να τραγουδήσει μαζί τους. «Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ έζησα…» ήταν οι στίχοι του τραγουδιού, που έκαναν τον θρύλο του παγκόσμιου τένις να συγκινηθεί.

Novak Djokovic in Belgrade casually walking in the dark without any bodyguards and singing with street musicians.



Humble legend.pic.twitter.com/hIGupNdsus — Danny (@DjokovicFan_) March 27, 2026

Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του.