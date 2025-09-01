Αθλητικά

Ο Ντανιέλ Ποντένσε στην Αθήνα το μεσημέρι Δευτέρας για να υπογράψει στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται να φορέσει για τρίτη φορά τα «ερυθρόλευκα»
Ο Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού CONFERENCE LEAGUE 2023-2024
Ο Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού CONFERENCE LEAGUE 2023-2024 / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

Ο Ολυμπιακός περιμένει το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09/2025, 13:45) τον Ντανιέλ Ποντένσε για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία συνεργασίας, ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, μετά από έναν χρόνο στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ, επιστρέφει στον Ολυμπιακό και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας και να εκμεταλλευθεί το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων για να αποκτήσει την απαραίτητη χημεία με τους νέους του συμπαίκτες. 

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν στον Ποντένσε τον εξτρέμ που έψαχναν για να συμπληρώσει την επιθετική γραμμή της ομάδας, μετά και την τελευταία προσθήκη του Μεχντί Ταρέμι. Ο Πορτογάλος εξτρέμ στη Σαουδική Αραβία είχε 19 συμμετοχές με 2 γκολ. 

US Open: Αμετανόητος ο Πολωνός που άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί – «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο», είπε μεταξύ των άλλων
Η στιγμή που ο άντρας κλέβει το καπέλο
4
