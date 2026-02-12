Ο Ντάνιελ Ποντένσε τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και χάνει το Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, για το περιστατικό με την ομπρέλα που πέταξε στις κερκίδες της “Allwyn Arena” μετά το φινάλε του ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε κλήθηκε σε απολογία, με τους “κιτρινόμαυρους” να καταθέτουν το βίντεο ως πειστήριο. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, η οποία θα “εξοφληθεί” άμεσα, δηλαδή στον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (14.02.2026, 19:30).

Θυμίζουμε ότι ο Ντάνιελ Ποντένσε εκπροσωπήθηκε από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Δημήτρη Καρπετόπουλο, στο Πειθαρχικό Μονομελές Όργανο της Super League, με τους Πειραιώτες να ζητούν την απόρριψη της δίωξης του, χαρακτηρίζοντάς την ως “απαράδεκτη“.