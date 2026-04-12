Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σόου σε αγώνα του UFC στο Μαϊάμι: «Είσαι ένας όμορφος άντρας» είπε στον νικητή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν πτοήθηκε από το “ναυάγιο” των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πήγε σε αγώνα του UFC στο Μαϊάμι.

Απτόητος από το τέλος των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στην αρένα, μαζί με τον CEO του UFC, Ντάνα Γουάιτ, ο οποίος και είναι γνωστός υποστηρικτής του, δίνοντας το δικό του… σόου στο Μαϊάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με υψωμένες τις γροθιές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτησε τους θεατές, ενώ είπε μερικές ατάκες και στους σχολιαστές του αγώνα, Τζο Ρόγκαν και Ντάνιελ Κόρμιερ, ενώ στη συνέχεια κάθισε δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ παρακολούθησε δε, από κοντά τον μαχητή Πάουλο Κόστα να βγάζει νοκ-άουτ στον τρίτο γύρο, τον αήττητο Αζαμάτ Μουρζακάνοφ, για τον τίτλο στην κατηγορία light-heavyweight. Μετά τον αγώνα μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να αποθεώσει τον νικητή, με μία ατάκα που έγινε viral.

«Είσαι ένας όμορφος άντρας και ένας σπουδαίος μαχητής» είπε στον Κόστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον μαχητή του UFC να μιλάει για λίγα λεπτά μαζί του.