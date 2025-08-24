O Ντονοαρούμα συμφώνησε με την Μάντσεστερ Σίτι, τα τυπικά έχουν απομείνει για την ανακοίνωση της μεταγραφής

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός τερματοφύλακας αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν και ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση στην Premier League, με τη φανέλα των «πολιτών».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Το deal αναμένεται να κλείσει λίγο κάτω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ντοναρούμα να γίνεται κάτοικος Αγγλίας για λογαριασμό της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ωστόσο, για να «σφραγιστεί» και επίσημα η μεταγραφή, απομένει ένα βασικό κομμάτι του παζλ: το μέλλον του Έντερσον. Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ βρίσκεται στο στόχαστρο της Γαλατάσαραϊ, η οποία πιέζει για την άμεση ένταξή του στο ρόστερ της. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που κρατά σε αναμονή τη μετακίνηση του Ντοναρούμα.

Ο 26χρονος Ιταλός αποτελεί προσωπική επιλογή του Πεπ Γκουαρδιόλα και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας, εφόσον ολοκληρωθεί και το τελευταίο σκέλος της συμφωνίας.