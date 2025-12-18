Αθλητικά

Ο Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο της Πολωνικής Βίντζεβ Λοτζ

Στην πόρτα της εξόδου είναι ο Πολωνός τερματοφύλακας
Ντραγκόφσκι
Ο Ντραγκόφσκι με τη φανέλα Πανάθηναϊκού/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην έξοδο και στην Πολωνία μιλούν για ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοντζ.

Η Βίντζεβ Λοντζ βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας του Πολωνικού πρωταθλήματος και ο Πολωνός δημοσιογράφος Βόιτσεχ Μάζουρεκ αναφέρει ότι ο Ντραγκόφσκι είναι στόχος της Λοντζ, που δεν είναι ικανοποιημένη με τους δύο τερματοφύλακες που έχει στο ρόστερ της.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στον Πολωνό τερματοφύλακα και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι πιθανό να αποχωρήσει. Πρόσφατα, υπήρχαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον των πρασίνων για τον Κεπά της Άρσεναλ.

Αυτό αποδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για απόκτηση τερματοφύλακα που θα χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
108
93
83
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo