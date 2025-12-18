Ο Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο της Πολωνικής Βίντζεβ Λοτζ

Ο Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην έξοδο και στην Πολωνία μιλούν για ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοντζ.

Η Βίντζεβ Λοντζ βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας του Πολωνικού πρωταθλήματος και ο Πολωνός δημοσιογράφος Βόιτσεχ Μάζουρεκ αναφέρει ότι ο Ντραγκόφσκι είναι στόχος της Λοντζ, που δεν είναι ικανοποιημένη με τους δύο τερματοφύλακες που έχει στο ρόστερ της.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στον Πολωνό τερματοφύλακα και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι πιθανό να αποχωρήσει. Πρόσφατα, υπήρχαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον των πρασίνων για τον Κεπά της Άρσεναλ.

Αυτό αποδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για απόκτηση τερματοφύλακα που θα χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας.