Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό: «Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας»

Δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην απονομή του Super Cup (KLODIAN LATO
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην απονομή του Super Cup (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup του μπάσκετ για τέταρτη συνεχόμενη φορά, με τον Παναθηναϊκό να μη συμμετέχει φέτος στη διοργάνωση μετά από μία διαφωνία για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων.

Με τον Παναθηναϊκό εκτός, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου για μία ακόμη σεζόν και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ, γεγονός που έφερε μία… συγχαρητήρια ανάρτηση από τους “πράσινους”.

Οι Πειραιώτες απάντησαν μάλιστα στη συνέχεια στα social media, γράφοντας με τη σειρά τους τα εξής: “Σας ευχαριστούμε, κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo