Ο Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό: «Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup του μπάσκετ για τέταρτη συνεχόμενη φορά, με τον Παναθηναϊκό να μη συμμετέχει φέτος στη διοργάνωση μετά από μία διαφωνία για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων.

Με τον Παναθηναϊκό εκτός, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου για μία ακόμη σεζόν και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ, γεγονός που έφερε μία… συγχαρητήρια ανάρτηση από τους “πράσινους”.

Οι Πειραιώτες απάντησαν μάλιστα στη συνέχεια στα social media, γράφοντας με τη σειρά τους τα εξής: “Σας ευχαριστούμε, κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας”.