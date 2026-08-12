Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Μπαγιέ Εντιαγιέ

Ο Ολυμπιακός αναζητούσε ένα παίκτη στο “4” μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς και σύμφωνα με το έγκυρο «BasketNews» βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπαγιέ Εντιαγιέ.

Με τη Βιλερμπάν να συνεχίζει να “ξεφορτώνεται” συμβόλαια, λόγω των οικονομικών της ζητημάτων, ο Μπαγιέ Εντιαγέ φαίνεται ότι θα μείνει ελεύθερος και ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί για την απόκτησή του.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ είχε την περασμένη σεζόν κατά μέσο όρο, 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 τάπες στην Euroleague σε 24 λεπτά ανά αγώνα με τη Βιλερμπάν.