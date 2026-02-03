Ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία στη Euroleague για την φραστική επίθεση του οπαδού στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση του αγώνα είχε φραστικό επεισόδιο με έναν Έλληνα οπαδό και ο Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στην Euroleague για το συγκεκριμένο γεγονός.

Καταγγελία έκανε το βράδυ της Τρίτης (03/02) ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Οι άνθρωποι των Πειραιωτών ζητούν να βρεθεί ο οπαδός που επιτέθηκε φραστικά στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προκειμένου να τιμωρηθεί παραδειγματικά.

Ο Ολυμπιακός ζητά να ταυτοποιηθεί ο άνδρας και να του απαγορευτεί η είσοδος σε όλα τα γήπεδα της διοργάνωσης, καθώς όπως εξήγησαν οι ερυθρόλευκοι προχώρησε σε ύβρεις και άσεμνες χειρονομίες προς τον Έλληνα προπονητή.