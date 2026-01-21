Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τις πιθανότητές για πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League

Οι Πειραιώτες θα δώσουν τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ στην Ολλανδία την τελευταία αγωνιστική
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Ο δεύτερος “τελικός” του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League βάφτηκε ερυθρόλευκος. Μετά την Καϊράτ Αλμάτι, οι πρωταθλητές Ελλάδας ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Λεβερκούζεν και ετοιμάζονται για τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ.

Παίζοντας με το μαχαίρι στα δόντια, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και εκτόξευσε τις πιθανότητες πρόκρισής του στα πλέι οφ του Champions League.

Σύμφωνα με την Opta, πριν τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, οι πιθανότητες που είχαν οι Πειραιώτες να βρεθούν στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν 28,6%, ενώ οι πιθανότητες να αποκλειστούν από τη συνέχεια, ήταν 71,4%.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός αύξησε κατά 32,40% τις πιθανότητές του να βρεθεί στην πρώτη 24άδα και να αγωνιστεί στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data.

Σύμφωνα με την Opta, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν 60,4% πιθανότητες να πάρουν μια από τις 24 πρώτες θέσεις και να αγωνιστούν στα πλέι οφ.

Αν η League Phase τελείωνε τώρα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετώπιζε για μια θέση στη φάση των 16 είτε τη Λίβερπουλ είτε την Ντόρτμουντ.

Στη φάση των 16, θα διασταυρωνόταν με την Παρί Σεν Ζερμέν ή την Σπόρτινγκ.

Αθλητικά
