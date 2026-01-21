Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τις πιθανότητές για πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League

Ο δεύτερος “τελικός” του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League βάφτηκε ερυθρόλευκος. Μετά την Καϊράτ Αλμάτι, οι πρωταθλητές Ελλάδας ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Λεβερκούζεν και ετοιμάζονται για τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ.

Παίζοντας με το μαχαίρι στα δόντια, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και εκτόξευσε τις πιθανότητες πρόκρισής του στα πλέι οφ του Champions League.

Σύμφωνα με την Opta, πριν τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, οι πιθανότητες που είχαν οι Πειραιώτες να βρεθούν στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν 28,6%, ενώ οι πιθανότητες να αποκλειστούν από τη συνέχεια, ήταν 71,4%.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός αύξησε κατά 32,40% τις πιθανότητές του να βρεθεί στην πρώτη 24άδα και να αγωνιστεί στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data.

Olympiacos by far the biggest winners of the night in Top 24 race, added +32%!



Ajax, Club Brugge, Bodo/Glimt are three other teams increasing their chances!



FCK and Napoli play out a draw that hurt BOTH teams and cost them both -18%!



Σύμφωνα με την Opta, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν 60,4% πιθανότητες να πάρουν μια από τις 24 πρώτες θέσεις και να αγωνιστούν στα πλέι οφ.

11.5% – After tonight’s results, Ajax still have an 11.5 percent chance to reach the UEFA Champions League Play-offs according to the Opta Predictor, compared to a chance of 2.4 percent before their 1-2 win away at Villarreal. Chances. pic.twitter.com/gFYvbvEMwF — OptaJohan (@OptaJohan) January 20, 2026

Αν η League Phase τελείωνε τώρα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετώπιζε για μια θέση στη φάση των 16 είτε τη Λίβερπουλ είτε την Ντόρτμουντ.

Στη φάση των 16, θα διασταυρωνόταν με την Παρί Σεν Ζερμέν ή την Σπόρτινγκ.