Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, εξαιτίας των υποχρεώσεών του με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά δεν ξέχασε τον πρώτο σκόρερ του.

Λίγο πριν τον εκπροσωπήσει στο Μαρόκο – Κομόρες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και του ευχήθηκε για την παρουσία του στη διοργάνωση.

“Καλή επιτυχία στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που ξεκινάει σήμερα τους αγώνες του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής!”, έγραψαν οι Πειραιώτες στα social media για τον Μαροκινό επιθετικό.

Καλή επιτυχία στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που ξεκινάει σήμερα τους αγώνες του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! / Good luck to @AyoubElKaabi, who starts his matches today in the @CAF_Online! pic.twitter.com/dRwWft8NcM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 21, 2025

Στο πρώτο του παιχνίδι χωρίς τον Ελ Κααμπί πάντως, ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά.