Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μαροκινό επιθετικό
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε αγώνα του Ολυμπιακού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, εξαιτίας των υποχρεώσεών του με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά δεν ξέχασε τον πρώτο σκόρερ του.

Λίγο πριν τον εκπροσωπήσει στο Μαρόκο – Κομόρες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και του ευχήθηκε για την παρουσία του στη διοργάνωση.

“Καλή επιτυχία στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που ξεκινάει σήμερα τους αγώνες του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής!”, έγραψαν οι Πειραιώτες στα social media για τον Μαροκινό επιθετικό.

Στο πρώτο του παιχνίδι χωρίς τον Ελ Κααμπί πάντως, ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
255
133
132
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo