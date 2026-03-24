O Ολυμπιακός καταγγέλλει φτύσιμο σε Παναγιώτη Αγγελόπουλο και ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας στη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Βαλένθια (85-84) για την 33η αγωνιστική της Euroleague, μια αναμέτρηση πού κρίθηκε από τις μοιραίες επιλογές του Εβάν Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα και που -όπως φαίνεται- είχε και ένα επειδοσιακό “επίλογο”.

Με ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλλει επίθεση των οπαδών της Βαλένθια στους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γιώργο Σκινδήλια, που βρέθηκαν στη “Roig Arena”

“Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυρίων Παναγιώτη Αγγελόπουλου (ο οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια, οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας” αναφέρει η ενημέρωση της ομάδας του Πειραιά.