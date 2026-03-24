Αθλητικά

O Ολυμπιακός καταγγέλλει φτύσιμο σε Παναγιώτη Αγγελόπουλο και ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας στη Βαλένθια

Επεισοδιακό φαίνεται πως ήταν το ματς του Ολυμπιακού στη «Roig Arena» της Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Βαλένθια (85-84) για την 33η αγωνιστική της Euroleague, μια αναμέτρηση πού κρίθηκε από τις μοιραίες επιλογές του Εβάν Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα και που -όπως φαίνεται- είχε και ένα επειδοσιακό “επίλογο”.

Με ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλλει επίθεση των οπαδών της Βαλένθια στους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γιώργο Σκινδήλια, που βρέθηκαν στη “Roig Arena”

“Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυρίων Παναγιώτη Αγγελόπουλου (ο οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια, οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας” αναφέρει η ενημέρωση της ομάδας του Πειραιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo