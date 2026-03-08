Ο Ολυμπιακός ζητά τιμωρία έδρας για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, μετά την επίθεση στο «ερυθρόλευκο» πούλμαν

Έπειτα από την καταγγελία που έκανε μετά τον ημιτελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών απέναντι στον Παναθηναϊκό -για επίθεση στο πούλμαν της αποστολής στη Λεωφόρο- ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ζητά πλέον τιμωρία της έδρας των “πράσινων”.

“Η ανοχή μας “για το καλό του αθλήματος” εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα (σ.σ. οι “πράσινες” επικράτησαν με 90-70 και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Α1 Γυναικών) μερικοί οπαδοί του Παναθηναϊκού έστησαν μπλόκο έξω από το γήπεδο και επιτέθηκαν στο πούλμαν με αντικείμενα.

Με την παρέμβαση της Αστυνομίας και τη χρήση δακρυγόνων, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού διαλύθηκαν και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η σχετική ανακοίνωση:

Χθες γίναμε μάρτυρες, για μια ακόμα φορά, της προκλητικής και άνανδρης συμπεριφοράς αλαφιασμένων οπαδών του Παναθηναϊκού Α.Ο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την χυδαία υποδοχή της γυναικείας μας ομάδας βόλεϊ στο Μετς, χθες στο απαράδεκτο και επικίνδυνο υπόγειο, με τους ανύπαρκτους χώρους άφιξης και αναχώρησης των αποστολών, που χρησιμοποιεί προκλητικά ακόμα ως γήπεδο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κατευόδωσε τη γυναικεία μας ομάδα μπάσκετ με συμπεριφορά λυντσαρίσματος.

Η ανοχή μας “για το καλό του αθλήματος” εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.

ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει.

Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νοιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως.