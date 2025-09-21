Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup

O ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη τους δύο από τους τρεις αντιπάλους του στο FIBA Europe Cup
Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Μπούρσασπορ, έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Basketball Champions League και θα βρεθεί και φέτος στο FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 91-73 από την Μπούρσασπορ στα ημιτελικά των προκριματικών Basketball Champions League και θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς γνωρίζει ήδη τους δύο από τους τρεις αντιπάλους της στον όμιλο F, αφού η κλήρωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Τρέπτσα από το Κόσοβο, την γερμανική Μπραουνσβάιγκ και τον νικητή του ζευγαριού Ανβίλ (Πολωνία) και Μπακσλίμι (Κόσοβο).

