Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Μπούρσασπορ, έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Basketball Champions League και θα βρεθεί και φέτος στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς γνωρίζει ήδη τους δύο από τους τρεις αντιπάλους της στον όμιλο F, αφού η κλήρωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Τρέπτσα από το Κόσοβο, την γερμανική Μπραουνσβάιγκ και τον νικητή του ζευγαριού Ανβίλ (Πολωνία) και Μπακσλίμι (Κόσοβο).