Ο Οσίμεν της Γαλατασαράι έπαιξε ένα ημίχρονο με σπασμένο χέρι κόντρα στη Λίβερπουλ και του απαγόρευσαν να μπει στην επανάληψη

Η Γαλατασαράι δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση παρά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, καθώς η Λίβερπουλ κέρδισε 4-0 στη ρεβάνς και έκλεισε θέση στους «8» του Champions League με τους Τούρκους να χάνουν και τους Οσίμεν και Λάνγκ.

Ο Λανγκ σόκαρε το Άνφιλντ με τον τραυματισμό του στο δάχτυλο στο παιχνίδι της Λίοβερπουλ με τη Γαλατασαράι, ενώ ο Οσίμεν, όπως ενημέρωσε η τουρκική ομάδα αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα με σπασμένο χέρι

Ο Νιγηριανός έσπασε το χέρι του μετά από χτύπημα που δέχθηκε και οι γιατροί του απαγόρευσαν να παίξει στην επανάληψη, καθώς τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί το κάταγμα που έχει υποστεί.

Η ενημέρωση της Γαλατασαράι για τους τραυματίες

«Στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα μας εναντίον της Λίβερπουλ για τη φάση των 16 του Champions League, ο ποδοσφαιριστής μας Βίκτορ Οσίμεν δέχθηκε ένα χτύπημα στο χέρι και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά από εξετάσεις στην ανάπαυλα, δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω του κινδύνου κατάγματος στο χέρι του.

Μετά τον αγώνα, υπό την επίβλεψη του ιατρικού μας επιτελείου, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο του παίκτη μας και τοποθετήθηκε γύψος. Η απόφαση σχετικά με το χειρουργείο θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες μετά από περαιτέρω αξιολογήσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, ο παίκτης μας Νόα Λανγκ, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη ένα σοβαρό κόψιμο στον δεξί του αντίχειρα και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Λίβερπουλ τις επόμενες ώρες με τη συμμετοχή του ιατρικού μας επιτελείου».