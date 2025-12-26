Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει για Τετέ: Είναι βασικό στέλεχος και δεν παραχωρείται δανεικός

Η Γκρέμιο ενδιαφέρεται για τον Τετέ του Παναθηναϊκού, τα δημοσιεύματα από την Βραζιλία για τη συγκεκριμένη υπόθεση παράγονται καθημερινά (το τελευταίο ανέφερε ότι απομένουν λεπτομέρειες για να υπάρξει deal), αλλά το “τριφύλλι” θέλησε να βάλει τέλος στη “σεναριολογία”.

Από τον Παναθηναϊκό διαψεύδουν και ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι αληθινά όσα γράφονται στη Βραζιλία, διευκρινίζοντας πως δεν έχει φτάσει καμία πρόταση στα γραφεία τους για τον Τετέ και τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να παραχωρηθεί ως δανεικός, αφού πρόκειται για βασικό στέλεχος της ομάδας.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει δανεικό τον Τετέ και πως θα πρέπει να δεχθεί μία πρόταση 7 εκατ. ευρώ και άνω για να μπει σε συζητήσεις να τον παραχωρήσει.