Παναθηναϊκός: «Τελειώνει του Τετέ στην Γκρέμιο, ανακοινώνεται τις επόμενες ώρες» αναφέρει το ESPN Bραζιλίας

Συνεχείς είναι οι αναφορές των ΜΜΕ της Βραζιλίας σχετικά με το ενδιαφέρον που δείχνει η Γκρέμιο για την απόκτηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται από την Τρίτη (23.12.2025) στο Πόρτο Αλέγκρε, όπου περνά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του και τα δημοσιεύματα τον βάζουν στην έξοδο από τον Παναθηναϊκό και τον φέρνουν μια ανάσα από την Γκρέμιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Zero Hora», Τετέ και Γκρέμιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με μοναδικό ανοιχτό ζήτημα τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Ακολούθησε το “ESPN Brazil” για να προσθέσει νέες πληροφορίες στο θέμα και να αναφέρει ότι ότι ο Τετέ όχι μόνο έχει έρθει σε συμφωνία με την Γκρέμιο, αλλά τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί!

Μάλιστα το ESPN υπογραμμίζει ότι την Πέμπτη (25.12.2025) οι συνομιλίες προχώρησαν, κυρίως λόγω της επιθυμίας του Τετέ να επιστρέψει στη Βραζιλία και ειδικότερα στον σύλλογο που έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Grêmio se aproxima de retorno de Tetê por empréstimo; veja detalhes#FutebolNaESPNhttps://t.co/uv4KOOToDH — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 25, 2025

Ακόμη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σελίδα που καλύπτει το ρεπορτάζ της Γκρέμιο, “ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση του συλλόγου από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ότι εμφανίζεται θετικός στην πρόταση, με ορισμένες λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας”.